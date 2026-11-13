В Ленинском округе подвели итоги работы местного отделения «Единой России»

Делегаты XXXI отчетно-выборной конференции Ленинского отделения «Единой России» 11 ноября в Видном обсудили итоги работы и новую Народную программу на 2026–2031 годы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конференции участвовали 78 делегатов, депутат Госдумы Роман Терюшков и глава Ленинского округа, секретарь местного отделения партии Станислав Каторов. Делегаты рассмотрели семь вопросов.

Каторов представил итоги реализации Народной программы. За три года инвестиции в экономику округа составили 285 млрд рублей. Отремонтированы 72 дороги за 459 млн рублей, запущены восемь маршрутов общественного транспорта.

С 2024 года построены десять школ, включая две в 2026 году — в ЖК «Первый квартал» и «Южная Битца» на 1675 и 1150 мест. В этом году также построены шесть детсадов на 1710 мест. Открылись поликлиники в ЖК «Пригород Лесное» и деревне Сапроново на 1000 и 750 посещений в смену.

Программа обновления теплоснабжения включает 48 мероприятий стоимостью 3,5 млрд рублей. Завершена реконструкция водозаборного узла в поселке Горки Ленинские, обеспечивающего водой более 10 тыс. жителей.

Обновлены лесопарк «Высота», скверы в Развилке и Измайлово, территории Нижнего Ащеринского и Малого Тарычевского прудов. Работы продолжаются в Коробовском лесопарке, Тимоховском парке, сквере «Сосенки» и на Советской площади в Видном.

С начала гуманитарных миссий округ направил более 2250 тонн помощи свыше 30 воинским подразделениям. В сборе и отправке участвовали более 300 волонтеров.

В новую Народную программу жители направили 40 673 наказа, более 2 тыс. уже исполнены. Обращения касаются благоустройства, ЖКХ, образования, дорог и транспорта. Терюшков призвал продолжать поддержку военнослужащих и выполнение обязательств перед жителями.

Тайным голосованием избраны секретарь отделения, политсовет из 11 человек и контрольная комиссия из трех человек. Михаил Рассказов стал делегатом областной партийной конференции. Терюшков вручил активистам благодарственные письма и грамоты, Каторов — партбилеты новым членам партии.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.