Андрей Иванов поздравил судебных приставов Одинцовского округа

В собрании участвовал коллектив Одинцовского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Андрей Иванов отметил роль приставов в исполнении судебных решений, защите прав граждан, интересов государства и общества.

«Это сложная и ответственная работа, которая требует профессионализма, принципиальности и выдержки. Отдельно отмечу, что у нас сложилось тесное и результативное сотрудничество. Прежде всего, мы вместе работаем над взысканием задолженности и пополнением бюджета», — сказал Андрей Иванов.

По словам главы округа, за последние пять лет совместная работа с налоговой службой, судебными приставами и другими ведомствами позволила обеспечить погашение налоговой задолженности на сумму более 7 млрд рублей. Сотрудники администрации регулярно взаимодействуют с отделом приставов, проводят сверки и совместно разбирают сложные случаи.

Еще одно важное направление работы приставов — взыскание долгов по аренде муниципального имущества и земельных участков. Сейчас на исполнении находится задолженность почти на 180 млн рублей.

Иванов пожелал сотрудникам крепкого здоровья, семейного благополучия, выдержки и успехов в службе. Почетные грамоты и благодарственные письма главы муниципалитета вручили 16 наиболее отличившимся сотрудникам.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.