Баскетболисты из Химок выиграли первенство Центрального федерального округа

Команда юношей 2012 года рождения спортивной школы олимпийского резерва №1 Химок 12 ноября завоевала золото финального раунда первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей до 16 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финальном этапе первенства участвовали лучшие юношеские команды Центрального федерального округа. Баскетболисты спортивной школы олимпийского резерва №1 Химок выиграли все пять матчей раунда и заняли первое место.

Команда выступала под руководством тренера-преподавателя Владимира Владимировича Трунова. В условиях высокой конкуренции юноши показали слаженную игру и стабильную результативность. Победа стала итогом системной подготовки спортсменов и работы тренерского штаба.

В Химках при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева обновляют спортивные объекты, проводят турниры и фестивали разных уровней. Поддержка региона помогает развивать спортивную инфраструктуру и популяризировать активный образ жизни.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.