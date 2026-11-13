Пункты «Мегабак» в Химках бесплатно принимают старые шины на переработку

Автомобилисты Химок могут сдать изношенные покрышки на две площадки «Мегабак» — на улицах Машинцева и Горького. Оставлять шины у контейнеров или в лесополосах запрещено, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В середине ноября автомобилисты меняют летнюю резину на зимнюю. В Химках работают 192 шиномонтажные мастерские, а отслужившие покрышки бесплатно принимают площадки «Мегабак» на улице Машинцева, вблизи дома № 9, и на улице Горького, у дома № 13 в микрорайоне Сходня.

Старые шины относятся к отходам IV класса опасности. Они разлагаются более ста лет, загрязняют почву и создают угрозу пожара. Оставлять их на придомовых контейнерных площадках и в лесополосах запрещено.

«Сброс покрышек в обычные контейнеры для ТКО является административным правонарушением, которое фиксируется в том числе камерами системы «Безопасный регион»», — отметил врио заместителя главы Химок по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

Он также напомнил, что замена летних шин на зимние при минусовых температурах необходима для безопасности водителей и пешеходов. Переработчики превращают старую резину в крошку для покрытий детских и спортивных площадок.

«Мегабак» бесплатно принимает также бытовую технику, мебель, спил деревьев, оконные рамы, книги, батарейки, игрушки и текстиль.

В Химках установлено 190 контейнеров для текстиля. Работают мини-экоцентр «Собиратор» и боксы «Доброворот» в ТЦ «МЕГА Химки», пункты «Добрые Вещи», проект «Чумодан» на улице Гоголя и экоконтейнеры «Не просто вещь». Хорошую одежду передают благотворительным фондам, ветошь перерабатывают в утеплители, звукоизоляционные панели и ткани.

Проект «Мегабак» запустили в 2019 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для увеличения сбора вторсырья и развития экологической культуры. Точки приема можно найти на региональном геопортале РГИС. Для обмена вещами также доступна областная онлайн-платформа Karmitt.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.