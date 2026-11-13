В Наро-Фоминске открыли персональную выставку художника Ивана Новикова

Персональная выставка живописи Ивана Алексеевича Новикова открылась 12 ноября в фойе ЦДК «Звезда» в Наро-Фоминске. Экспозиция будет работать до 9 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Персональная выставка живописи Ивана Алексеевича Новикова открылась 12 ноября в фойе ЦДК «Звезда» в Наро-Фоминске. На открытии собрались коллеги, друзья и единомышленники художника, которые пришли разделить с ним это событие.

Путь Новикова в искусстве начался всего два года назад. Он занимается в студии «Краски души» под руководством Екатерины Ворониной. За это время увлечение живописью стало для него призванием, а первые опыты сменились более уверенными работами.

«За работой летит время незаметно…», — отметил Иван Новиков.

Посетить экспозицию можно до 9 декабря в фойе ЦДК «Звезда». Возрастная маркировка выставки — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.