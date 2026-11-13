Взрыв на Кировоградской: что известно о подрыве автомобиля бывшего пресс-секретаря Азарова в Москве

Где и когда прогремел взрыв в Москве 13 ноября

0:25 Видео - © ГСУ СК России по г. Москве

Взрыв произошел на Кировоградской улице в районе Чертаново Северное 13 ноября. Первое сообщение о лежащем рядом с машиной человеке опубликовали в 10:52. Точное время взрыва ни следователи, ни экстренные службы не называли. Жительница соседнего дома рассказала журналистам, что хлопок раздался, когда она пила утренний кофе.

Сведения о том, как развивались события, пока расходятся. По данным SHOT, машина успела проехать около 200 метров после выезда со двора, когда произошел мощный хлопок. Telegram-канал Baza называет другую цифру: водитель отъехал от дома примерно на 500 метров.

Сильнее всего пострадала левая, водительская сторона внедорожника: взрывом повредило двери и салон, а на дороге остались фрагменты кузова и резины. Самого водителя вынесло на проезжую часть. На месте перекрыли движение, врачи увезли пострадавшего в больницу.

Кому принадлежал автомобиль, который взорвался в Москве

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Взорвался внедорожник Toyota Fortuner. По данным Mash, он принадлежит журналисту-международнику Сергею Заворотному.

Сергей Заворотный — журналист-международник, кандидат исторических наук. До 2004 года он работал в Госдуме, затем был пресс-секретарем экс-премьера Украины Николая Азарова (Азаров покинул Киев после событий 2014 года и стал фигурантом уголовных дел).

В 2018 году вместе с журналистом Алексеем Бердниковым Заворотный выпустил книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину» о событиях в Киеве в феврале 2014 года. Сергей Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды. Также он возглавлял пророссийский информационный ресурс «Антифашист».

В последнее время у 72-летнего Сергея Заворотного были серьезные проблемы со здоровьем — у него отказывали почки, рассказали его знакомые. Это может оказать большую нагрузку на организм при лечении и усугубить его состояние.

Заворотный выжил, но состояние тяжелое. По информации Telegram-канала SHOT, у него травматическая ампутация левой руки на уровне плеча, ушиб головного мозга, переломы ребер, открытый перелом правой голени, а также осколочные ранения спины и груди.

Очевидцы по-разному описывают первые минуты: по данным Mash, журналист смог сам выбраться из машины. Сам Азаров в первые часы говорил, что знает лишь то, что стало известно из СМИ: его бывший пресс-секретарь жив и, вероятно, находится в госпитале.

Что говорят следователи и какие версии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело, на место выехала следственная группа столичного главка. Дело квалифицировано как покушение на убийство общеопасным способом, максимальное наказание по такой статье вплоть до пожизненного лишения свободы.

Главная версия — самодельное взрывное устройство. Под днищем внедорожника была установлена бомба мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. SHOT предполагает, что устройство привели в действие дистанционно. Места закладки в разных публикациях называют по-разному: под днищем со стороны водителя или под водительским сиденьем.

Что говорят эксперты и политики

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Николай Азаров в разговоре с Life.ru заявил, что у него нет никаких сомнений: это «100% украинский след», ведь Заворотный ведет серьезную работу.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, лично знакомый с Заворотным, допустил, что целью мог быть не сам журналист, а Азаров; он призвал следователей изучить маршрут Заворотного, его встречи и записи камер. Он назвал произошедшее вероятным очередным терактом, вспомнил дело Дарьи Дугиной и увидел «почерк британцев», но подчеркнул, что заказчиков и мотивы должно установить следствие.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru сказал, что не верит в совпадения: по его мнению, взрыв может быть предупреждением Азарову и попыткой запугать бывших украинских политиков, живущих за рубежом. Он также допустил, что бомбу могли прикрепить к днищу с помощью магнита, а Заворотный мог перейти дорогу кому-то и в российской бизнес-среде.

«Заворотный – не случайная жертва. Режиму Зеленского очень не нравится, когда кто-то слишком громко говорит о том, что Киев и его западные кураторы предпочитают не вспоминать. Устранять неугодных, взрывая в машинах, – типичный почерк украинских спецслужб», — пишет портал Царьград.