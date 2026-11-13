12 ноября в Молодежном центре «Руза» прошел финальный этап конкурса-квеста

Как рассказали в Молодежном центре «Руза», в этом году проект сменил формат: раньше это был конкурс сельскохозяйственных проектов, где ребята пробовали себя в роли предпринимателей, теперь — квест из четырех этапов.

Первые три команды проходили самостоятельно, почти месяц выполняя наши задания. Участники искали в округе растение «с историей», определяли его GPS-координаты, фотографировали по правилам ботанического атласа, брали интервью у владельца участка и создавали постер-визуализацию с собранной информацией. Затем предстояло дегидратировать килограмм местного продукта — яблок, грибов или ягод — и математически доказать выгоду такого продукта в экспедиции по сравнению с армейским сухпайком, сняв об этом видеоролик. Финальным заданием стала разработка уникальной упаковки из бичевки, воска, ткани, папье-маше, глины или сухих листьев — материалов, полностью растворяющихся в земле.

В четверг команды презентовали результаты членам жюри: руководителю Фабричного квартала Оксане Боуш, хозяйке гастроарт-мастерской «СыроВарья» Варваре Максименко и индивидуальному предпринимателю в сфере ветеринарии Анастасии Кондратьевой. Первое место разделили команды «МАЛ» из Лидино и «Космодемьянцы» из Космодемьянской школы. Второе место — у «Зеленого компаса» из Нестеровского лицея. Третье место заняли «Ботаника 2.0» из лицея и «Первые» из Рузской школы №3.

Как уточнили в министерстве информации и молодежной политики Московской области, конкурс организован в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» и в целях популяризации профессий в сфере АПК.