Нарколог Подмосковья объяснил, почему курильщикам нужно следить за сахаром

Курение повышает риск сахарного диабета второго типа почти наполовину и мешает контролировать уровень глюкозы при уже установленном диагнозе. Об этом в рамках проходящей в Подмосковье недели борьбы с диабетом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог регионального Минздрава Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что риск диабета второго типа растет со стажем курения и количеством выкуренных за день сигарет.

«Сигаретный дым, содержащий никотин и токсины, делает организм невосприимчивым к инсулину. В результате клетки перестают эффективно забирать сахар из крови», — рассказал Виталий Холдин.

Кроме того, каждая сигарета вызывает выброс гормонов стресса, в том числе кортизола. Они повышают уровень сахара и препятствуют работе инсулина. У людей с диагностированным диабетом курение мешает поддерживать нормальную глюкозу и увеличивает вероятность инфаркта и инсульта.

Курение также может исказить результаты исследований. Сигарета перед сдачей крови натощак или позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ) способна вызвать скачок сахара и сделать результаты недостоверными.

За помощью в отказе от курения можно обратиться в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера в своем городе. Сейчас в Подмосковье проходит неделя борьбы с диабетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.