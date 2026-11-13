В Ступино провели игру «Тропа победителей» памяти Дмитрия Ящука

Участники 23 команд состязались в XIV окружной военно-спортивной игре «Тропа победителей» 12 ноября в центре «Армеец» в Ступино. С 2026 года турнир носит имя погибшего участника специальной военной операции Дмитрия Ящука, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игру «Тропа победителей» проводят дважды в год. Теперь она носит имя Дмитрия Валерьевича Ящука — отца одной из юнармеек, погибшего при исполнении воинского долга.

Участников приветствовал глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. Он поблагодарил мать героя Ольгу Федоровну Ящук за воспитание сына, напомнил о звании Ступино «Город трудовой доблести» и пожелал командам успехов.

«Сейчас более полутора тысяч ступинских ребят защищают интересы страны, и мы ждем их дома», — сказал Сергей Мужальских.

К собравшимся также обратились Ольга Ящук и руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко.

«Память о подвиге Дмитрия Ящука и других героев должна жить в сердцах молодежи и передаваться из поколения в поколение», — отметил Дмитрий Путренко.

Он подчеркнул значение игры для патриотического воспитания, дисциплины и командного духа, поблагодарил организаторов.

В соревнованиях участвовали 23 команды военно-патриотических объединений, школьных юнармейских отрядов и кадетских классов, в том числе из Бронниц, Раменского и Нахабино. Их разделили на младшую и старшую возрастные категории.

На открытии подняли флаги России, Московской области, городского округа Ступино и движения «Юнармия». Память Дмитрия Ящука почтили минутой молчания.

В судейскую коллегию вошли действующие сотрудники Росгвардии и ФСО, военнослужащие, юнармейцы и воспитанники центра «Армеец». Команды преодолели полосу препятствий, выполнили нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и показали навыки обращения с оружием.

После конкурсной программы подвели итоги. Для участников предусмотрены грамоты, для победителей — медали и кубки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.