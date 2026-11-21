Претензии сняты: у Гузеевой хотели отнять мангал и баню в Москве

У телеведущей Ларисы Гузеевой попытались отнять мангал и баню, а еще требовали 15 млн рублей за якобы незаконное использование чужой земли в столице, сообщает Mash .

Стройкомпания приобрела земельный участок рядом с элитным жилым городком, где у Гузеевой и ее соседей есть недвижимость. Часть территории площадью 1,7 тыс. кв. м оказалась за забором, на ней стояли баня, беседка и мангалы жильцов. Строители потребовали освободить землю и заплатить за ее пользование.

Но выяснилось, что компания до сделки знала о постройках. Телеведущая оформила на этой территории помещение площадью почти 190 кв. м в 2003 году. Вместе с ней третьими лицами по делу проходили основательница Wai Thai Лариса Анч и глава часовой компании «Слава» Павел Гранкин.

Доказать самозахват земли фирме не удалось. Суд отказал в требовании освободить участок, а претензии на оплату за пользование застройщик снял сам.

Телеведущая не стала комментировать эту ситуацию.

«Займитесь своими жизнями, оставьте меня в покое», — сказала Гузеева.

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