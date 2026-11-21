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Трое детей в состоянии средней тяжести после отравления хлором в Хабаровске

Трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести после отравления парами хлора в бассейне в Хабаровске, сообщает «112» .

Утечка газа произошла в подвальном помещении комплекса. Предварительная причина — неисправность подстанции подачи хлора.

Концентрация вещества в воздухе оказалась сильно превышена, едкий запах распространился в помещение бассейна. После купания посетители почувствовали себя плохо.

Всего отравились 15 человек. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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