В результате хлопка в многоквартирном доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе за медпомощью обратились два человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания.

Ранее газ взорвался в квартире на шестом этаже дома во Владикавказе. Очевидцы рассказали, что взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях и квартирах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Один из пострадавших, мужчина, доставлен в Республиканскую клиническую больницу с множественными травмами. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Второму пострадавшему медпомощь была оказана на месте. После осмотра показаний для госпитализации у него не выявлено.

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