сегодня в 17:46

Дело возбудили из-за взрыва газа в многоквартирном доме во Владикавказе

В следственном управлении СК РФ по РСО-Алания подтвердили , что в многоквартирном доме во Владикавказе произошло происшествие с бытовым газом. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, 21 ноября в многоквартирном жилом доме по улице Курсантов-Кировцев произошла утечка газа с последующим воспламенением и повреждением конструкции здания.

ЧП унесло жизни двух человек. Также есть пострадавшие, их количество уточняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более лиц).

Следователи и криминалисты проводит осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

Ранее заявлялось, что газ рванул в квартире на шестом этаже. Очевидцы рассказали, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах и квартирах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.