Космонавт Мисуркин: внеземная цивилизация не вышла бы на связь с человечеством

Летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин объяснил, почему инопланетяне не стали бы выходить на связь с современными жителями Земли. По его мнению, внеземная цивилизация не хотела бы подвергать человечество опасности, сообщает ТАСС .

Космонавт отметил, что люди пока не смогли найти признаки других цивилизаций на планетах, доступных для изучения на этом этапе развития. Вместе с тем инопланетяне, которые технически могли бы установить связь с человечеством, вряд ли стали бы это делать.

Мисуркин заявил, что такой контакт ни к чему хорошему бы не привел, так как на Земле нет единой цивилизации, а есть лишь разрозненные государства. Выйдя на связь, внеземные создания дали бы землянам новую технологическую мощь, что только бы усложнило отношения стран между собой.

Инопланетяне не стали бы контактировать с цивилизацией, которая не достигла определенного уровня консолидации, чтобы не подвергать ее опасности, считает космонавт.

Он привел слова писателя-фантаста Айзека Азимова о том, что наука получает знания гораздо быстрее, чем общество приобретает мудрость, как ими воспользоваться.

Герой России считает, что люди должны сохранять любознательность, чтобы перейти на новый уровень зрелости. Он считает, что человечество должно перейти от жизни по принципу «сильный пожирает слабого» на другой — «принцип симбиоза».

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