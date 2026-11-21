К российскому сухогрузу, который был атакован дронами в международных водах Финского залива, подошло отечественное спасательное судно, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Днем в субботу два БПЛА напали на грузовое судно, следовавшее в Калининград, в нейтральных водах Финского залива. Финляндия руководила спасательной операцией после атаки на корабль.

Как уточнил Дрозденко, по сообщению экипажа, эвакуация команды не потребовалась. Ситуация на борту под контролем. Судовая команда сейчас проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту.

«С губернатором Калининградской области А. С. Беспрозванных нахожусь в рабочем контакте в связи с данным инцидентом», — заключил глава Ленинградской области.

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