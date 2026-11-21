сегодня в 13:18

Два беспилотника атаковали грузовое судно в Финском заливе

Два беспилотника напали на грузовое судно, следовавшее в Калининград, в нейтральных водах Финского залива. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.