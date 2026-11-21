сегодня в 13:07

Блогер Илья Варламов* нашел в Норвегии туалет, куда можно ходить парами, сообщает «Лента.ру» .

Блогер путешествовал по стране и забрел на остров Мерде. Именно там он обнаружил необычный парный туалет. Варламов* так и не понял, как именно он работает.

«Возможно, если вы с любимым не можете ни на секундочку расстаться», — пошутил блогер.

Он показал на видео общественный туалет с двумя унитазами, установленными в непосредственной близости друг от друга.

Также Варламов* отметил, что туалеты в Норвегии его радуют и удивляют. Он назвал их «культурными шедеврами» страны.

* Признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.