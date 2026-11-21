Владелец сервиса по аренде PlayStation в Ингушетии попросил клиентов вернуть приставки с Grand Theft Auto 6, потому что в игре присутствует «реальный разврат», сообщает «Осторожно, новости» .

Мужчина отметил, что сначала установил на консоли новую часть легендарной франшизы, а на следующий день после релиза посмотрел прохождение игры. Тогда он «увидел истину».

«Я посмотрел прохождение данной игры и понял, что там реальный разврат Я не хочу, как мусульманин, чтобы наши братья играли в эту игру и развращались», — сказал мужчина.

Владелец сервиса планирует удалить все копии игры с приставок. Также он попросил клиентов вернуть ему арендованные консоли с GTA 6. Мужчина не хочет, чтобы геймеры играли в эту игру.

За несколько дней до этого он записал рекламу аренды PS5, где предлагал превратить игру на консоли в мотивацию для ребенка

«Если неделю ребенок хорошо учился и выполнял свои обязанности, значит, заработал приставку на сутки», — говорил он.

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