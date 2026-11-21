Жители многих районов Новороссийска с 19 ноября живут без холодной воды из-за аварии, также начались перебои с отоплением, сообщает «Осторожно, новости» .

«Сроки завершения работ переносят, а там, где, по графику, должна быть вода, ее так и не обеспечили», — пожаловались горожане.

Люди вынуждены сами обеспечивать себя водой. В соцсетях жители рассказывают, что собирают дождевую воду из ливневок, чтобы помыть посуду.

Еще в части домов наблюдаются перебои работы отопления.

Как отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко, после сильных дождей действует режим повышенной готовности. В некоторых районах объем осадков мог перегрузить ливневки. Также случились аварии на водопроводах на улицах Пограничной и Сакко и Ванцетти, поэтому коммунальные службы занимались ремонтом и организуют подвоз воды.

Утром в субботу МУП «Водоканал» заявил, что ремонт завершен, но воды, как подчеркнули горожане, все еще нет.

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