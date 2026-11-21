Надо проверить: математик из США заявил о решении одной из проблем тысячелетия

Американский математик из компании Anthropic Левент Альпеге сказал, что при помощи ИИ-модели Claude нашел доказательство гипотезы Римана, которую называют одной из семи «проблем тысячелетия», сообщает РИА Новости .

«Я полагаю, что, работая с Claude, обнаружил доказательство гипотезы Римана. На самом деле, метод легко распространяется гораздо дальше, решая так называемую обобщенную гипотезу Римана, и я ожидаю, что при наличии большего времени — еще и расширенную гипотезу Римана», — сказал ученый.

Перед публикацией своего доказательства он посоветовался с главой компании Anthropic Дарио Амодеем. Математик попросил у него разрешение сделать заявление.

По словам исследователя, он еще трудится над оформлением научной статьи. На данный момент материала много, и он не читаем. Но ученый в своем заявлении приложил ссылку на доказательство, записанное на языке программирования Lean, созданном для решения и проверки математических задач.

Теперь математическому сообществу предстоит проверить доказательство. Но и сам Альпеге признает, что некоторые части вызывают у него сомнения, так как он сильно полагался на ИИ.

Гипотезу Римана сформулировал Бернхард Риман в 1859 году. Разгадка имеет огромное значение как для чистой математики, так и для прикладных наук. Математический институт Клэя в 2000 году включил эту гипотезу в список семи «проблем тысячелетия», за доказательство объявили награду в размере 1 млн долларов.

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