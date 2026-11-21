Священник раскрыл, о чем стоит подумать в день Архангела Михаила

21 ноября, в день Архангела Михаила, стоит подумать о том, что нельзя отвечать злом на зло. На это указал председатель отдела Московской епархии РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев, сообщает РИА Новости .

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — христианский праздник, который в Русской Православной Церкви отмечают 21 ноября. Он посвящен почитанию Архангела Михаила как предводителя небесного воинства и всех ангельских сил.

Добродеев напомнил, что ангел Денница возгордился и хотел быть почитаем как Бог, а потому восстал против него. Михаил повел против него и других отступников свое войско ангелов и победил. Денница был низвергнут с неба на землю, став падшим ангелом.

Священник отметил, что Михаил победил благодаря своему безукоризненному поведению в отношении противника — он не нарушил ни одного нравственного закона.

«Это пример для нас, если мы сталкиваемся с коварством, обманом, если кто-то хочет причинить нам вред — мы должны поступать по закону, морали», — сказал Добродеев.

Протоиерей подчеркнул, что на зло нельзя отвечать злом.

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