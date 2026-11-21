В столичном районе Солнцево в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) ведется строительство нового бизнес-центра, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Известно, что на данный момент на объекте подходят к концу работы по возведению монолита.

«Развитие современной инфраструктуры позволяет создавать новые центры занятости за пределами традиционных деловых районов Москвы. Благодаря программе МПТ такие объекты появляются в непосредственной близости от жилой застройки, обеспечивая горожан дополнительными возможностями для трудоустройства. Один из проектов реализуется в Солнцеве, где появится 21-этажный бизнес-центр. После ввода здания в эксплуатацию будет создано более 2,3 тыс. рабочих мест», — прокомментировал Гарбузов.

Отличительная черта проекта — его нахождение около Мещерского парка и Тропаревского лесопарка. Панорамное остекление обеспечит естественное освещение рабочих пространств и откроет виды на окружающие зеленые территории.

Также уточняется, что в комплексе внедрят цифровые сервисы для сотрудников и резидентов. На подземном уровне разместится паркинг на 149 машино-мест, где предусмотрена возможность установки зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы.

Совокупно в развитие Москвы будет привлечено порядка 4 трлн рублей, что позволит создать почти 500 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.