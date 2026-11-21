Уборщица в Мурманске случайно взорвала на работе найденный на улице предмет
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В Мурманске уборщице ампутировали три пальца после взрыва предмета, который она нашла на улице, сообщает «112».
По предварительным данным, ЧП произошло на нижней парковке торгового центра на Кольском проспекте. 69-летняя женщина случайно наткнулась на улице на металлический предмет и отнесла его в рабочую подсобку.
Предварительно, это мог быть запал от гранаты, но уборщица приняла его за игрушку. Подозрительный предмет рванул у женщины прямо в руках. После взрыва из здания эвакуировали 67 человек.
Уборщица серьезно пострадала, ее доставили в больницу. Женщине ампутировали три пальца.
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