Спроса нет: Орбакайте отменила концерт в США, под угрозой весь тур

Певица Кристина Орбакайте отменила концерт в американском Чикаго из-за низкого спроса. Также под угрозой находится весь тур по шести городам Штатов, сообщает SHOT .

В Чикаго выступление артистки должно было пройти 18 декабря в Copernicus Centr, в зале на 1852 человека. Но заинтересовать публику не получилось — продажи на концерт провалились, из-за чего его пришлось отменить.

Отмененное выступление должно было завершить тур Орбакайте по США. В нем запланировано шесть концертов. Зрителей ждут в Майами, Тампе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. В указанных городах самые большие русскоязычные диаспоры. Но и они не очень хотят слушать песни Орбакайте.

Для концертов певицы организаторы выбрали небольшие площадки — на 730–1800 мест. Цена билетов на мероприятия варьируется от 75 до 194 долларов (6,2–16 тыс. рублей). Не выкуплены от 25% до 30% от общего количества всех билетов.

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