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Семью из России задержали на Пхукете за мошенничество на 150 млн руб

Российскую семью задержали на Пхукете по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Общий ущерб составил больше 150 млн рублей, сообщает Mash .

Супруги скрывались от уголовного преследования. Они сменили имена и получили гражданство Вануату.

Затем семья переехала в Таилнад, арендовали дом в районе Чернгталай. Там правоохранители устроили за ними слежку. Пару задержали во время посещения местного салона красоты.

Супругам аннулировали разрешения на пребывание в Таиланде и передадут российским властям. Подозреваемым на родине грозит до 10 лет тюрьмы.

Как именно супруги получили паспорта Вануату, полиция не уточнила.

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