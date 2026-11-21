Семью из России задержали на Пхукете за мошенничество на 150 млн руб
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Российскую семью задержали на Пхукете по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Общий ущерб составил больше 150 млн рублей, сообщает Mash.
Супруги скрывались от уголовного преследования. Они сменили имена и получили гражданство Вануату.
Затем семья переехала в Таилнад, арендовали дом в районе Чернгталай. Там правоохранители устроили за ними слежку. Пару задержали во время посещения местного салона красоты.
Супругам аннулировали разрешения на пребывание в Таиланде и передадут российским властям. Подозреваемым на родине грозит до 10 лет тюрьмы.
Как именно супруги получили паспорта Вануату, полиция не уточнила.
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