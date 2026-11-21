Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, что сейчас на территории Европы есть реальный риск дальнейшего распространения опасной супербактерии Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам и другим антибиотикам, сообщает ТАСС .

Ранее в больницах Европы начали чаще выявлять заражения бактерией, которая может противостоять почти всем доступным антибиотикам, включая современные препараты. За 6 лет число случаев инфицирования устойчивыми штаммами Klebsiella pneumoniae выросло на 72%.

«Рост числа случаев согласуется с распространением устойчивых штаммов в медицинских учреждениях, а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает вероятность их дальнейшего распространения в странах ЕС и Европейской экономической зоны как высокую, особенно в отношении штаммов, несущих генетические маркеры повышенной вирулентности», — заявили в ВОЗ.

Как отметили в ВОЗ, в основном специалисты обеспокоены распространением данных бактерий в больницах и медучреждениях. В странах ЕС пока на низком уровне выявляют Klebsiella pneumoniae среди сельхозживотных, предназначенных для производства продуктов питания.

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