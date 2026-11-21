33-летний российский профессиональной игрок в покер приехал на Пхукет в феврале 2026 года и недавно исчез. На острове мужчина зарабатывал игрой, сообщает Mash .

Начала россиянин снимал вместе с другом дом, но несколько месяцев назад они разъехались.

Последний раз россиянин вышел на связь 22 октября. Как рассказал его друг, во время разговора мужчина был напряженным, а потом подчеркнул, что не может говорить из-за посторонних людей рядом. Также он пообещал перезвонить, но в итоге исчез.

Зимой игрок в покер хорошо зарабатывал, позднее его дела пошли хуже. С 17 октября россиянин перестал появляться на игровых форумах.

Ранее российскую семью задержали на Пхукете по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Общий ущерб составил свыше 150 млн рублей.

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