В Казахстане свыше 10 тыс. человек заразились «валящим с ног вирусом». Он атакует детей, которые несколько дней лежат с температурой выше 40 градусов, ее не могут сбить, сообщает SHOT .

Родители рассказали, что при этом заболевании никакие лекарства не помогают сбить температуру. Состояние некоторых заболевших детей улучшается только на несколько часов, но после жар возвращается.

Также детей мучают озноб, ломота, боль в горле и сильный кашель. У некоторых так сильно болит голова, что трудно открыть глаза. Иногда бывают рвота и диарея. Некоторые родители прозвали вирус «валящим с ног».

В соцсетях жители Казахстана делятся видео из переполненных больниц, куда приходят мамы с детьми. Также взрослые заявляют, что подхватывают этот вирус, пока стоят в очереди.

По официальной информации, в Алматы с начала ноября выявили более 14 тыс. обращений. В больницу положили около 3 тыс. детей. Сейчас в местных медучреждениях готовят дополнительные койки.

Пока не поступало информации о заболевших гражданах РФ.

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