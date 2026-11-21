В России ограничат наценки за перевозку детей в такси

Российские власти законодательно ограничат доплаты за перевозку детей в такси. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.

Минтранс РФ вместе с депутатами Госдумы подготовил поправки в закон о такси. Изменения помогут решить вопрос стоимости поездок с детьми.

Документом предлагается ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей. Публичное обсуждение поправок состоится в ближайшие несколько месяцев.

В начале осени Минтранс утвердил дорожную карту по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Проект разработал совместно с «Яндексом».

Согласно ему, в России увеличат число автомобилей такси с детскими креслами, а водителей будут обучать перевозкам пассажиров с детьми. Между тем в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проходит эксперимент по предоставлению скидок на такси членам многодетных семей.

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