сегодня в 13:17

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии поразила объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, места производства, хранения дронов и безэкипажных катеров, военные аэродромы.

Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников противника, расположенные в 148 районах. Поражено и место совещания высокопоставленных представителей ВСУ и представителей ВПК, в том числе зарубежных.

Средствами ПВО были сбиты 464 беспилотника самолетного типа.

Также этой ночью армия России ударила дронами по объектам энергетики противника и морским судам.

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