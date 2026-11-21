ВС РФ поразили место совещания высокопоставленных представителей ВСУ
Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации
Бойцы ВС РФ ударили по месту совещания высокопоставленных представителей украинской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии поразила объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, места производства, хранения дронов и безэкипажных катеров, военные аэродромы.
Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников противника, расположенные в 148 районах. Поражено и место совещания высокопоставленных представителей ВСУ и представителей ВПК, в том числе зарубежных.
Средствами ПВО были сбиты 464 беспилотника самолетного типа.
Также этой ночью армия России ударила дронами по объектам энергетики противника и морским судам.
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