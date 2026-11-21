Автопилоту не спалось: в Китае машина 868 раз за ночь пыталась припарковаться

В китайской провинции Аньхой электромобиль без водителя ночью пытался припарковаться на стоянке 868 раз, сообщает ixbt.com .

Камеры видеонаблюдения сняли, как авто снова и снова пытается припарковаться на стоянке между разных машин. Оно двигалось вперед и назад, корректировало положение и повторяло маневр.

Инцидент случился в районе трех часов ночи. Охранник, который услышал подозрительный шум, не обнаружил в салоне машины людей.

Позже владелец электромобиля проверил системные записи и узнал, что за ночь функция автоматической парковки активировалась 868 раз. В итоге машина остановилась рядом с другим авто.

Причина произошедшего пока неизвестна. Одна из версий такого поведения машины — программный сбой.

Видеоролик с парковавшимся автомобилем быстро стал поводом для шуток в соцсетях. Один из пользователей отметил: «У машины развилось ОКР — куда уж теперь человеку деваться?» Другие люди сравнили сбой авто с поведением застрявшего робота-пылесоса.

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