Жительница Владивостока прожила с иглой в зубе около 7 лет
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Жительница Владивостока сделала КТ из-за затянувшегося насморка и обнаружила в зубе иглу, которую стоматолог забыл 7 лет назад, сообщает Baza.
Она рассказала, что из-за затянувшейся простуды обратилась к доктору, и ее отправили на КТ. Но вместо одной проблемы там выявили сразу две.
Как оказалось, в зубном канале у пациентки была забытая стоматологом игла, а в гайморовой пазухе застрял кусок пломбы.
Девушка предположила, что все это осталось у нее после похода к стоматологу около 7 лет назад. С тех пор зубы она не лечила, поэтому понятия не имела, что внутри посторонние предметы. Теперь медики советуют ей операцию под общим наркозом.
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