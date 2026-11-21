Жительница Владивостока прожила с иглой в зубе около 7 лет

Жительница Владивостока сделала КТ из-за затянувшегося насморка и обнаружила в зубе иглу, которую стоматолог забыл 7 лет назад, сообщает Baza .

Она рассказала, что из-за затянувшейся простуды обратилась к доктору, и ее отправили на КТ. Но вместо одной проблемы там выявили сразу две.

Как оказалось, в зубном канале у пациентки была забытая стоматологом игла, а в гайморовой пазухе застрял кусок пломбы.

Девушка предположила, что все это осталось у нее после похода к стоматологу около 7 лет назад. С тех пор зубы она не лечила, поэтому понятия не имела, что внутри посторонние предметы. Теперь медики советуют ей операцию под общим наркозом.

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