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Омывашка? Ярко-синяя вода потекла из кранов в Киеве

В Киеве на фоне проблем с водоснабжением из кранов горожан потекла ярко-синяя вода, сообщает РИА Новости .

В субботу местная коммунальная компания «Киевводоканал» заявила о проблемах в обеспечении водой. Перебои наблюдаются во всех 10 районах столицы.

Украинские журналисты рассказали, что вода больше всего напоминает антифриз или омывающую жидкость для стекол машин. Такое водоснабжение в городе вызвало волну шуток и недовольства от жителей в соцсетях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения столицы страны поставлена под большой вопрос.

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