Омывашка? Ярко-синяя вода потекла из кранов в Киеве
Фото - © Telegram/Реальный Киев
В Киеве на фоне проблем с водоснабжением из кранов горожан потекла ярко-синяя вода, сообщает РИА Новости.
В субботу местная коммунальная компания «Киевводоканал» заявила о проблемах в обеспечении водой. Перебои наблюдаются во всех 10 районах столицы.
Украинские журналисты рассказали, что вода больше всего напоминает антифриз или омывающую жидкость для стекол машин. Такое водоснабжение в городе вызвало волну шуток и недовольства от жителей в соцсетях.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения столицы страны поставлена под большой вопрос.
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