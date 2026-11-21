21 ноября российский певец, шоумен, телеведущий и блогер Олег Майами (Кривиков) празднует свой 36-й день рождения. Дорогу в шоу-бизнес ему проложило участие в реалити-шоу «Дом-2», а затем он заявил о себе как о музыкальном исполнителе. Вместе с тем внимание поклонников было приковано к слухам об интрижках певца со звездами ТВ и соцсетей, сообщает «СтарХит» .

Детство

Кривиков родился в селе Палатка Магаданской области, а спустя несколько лет его семья перебралась в Екатеринбург. Олег рос активным ребенком, участвовал в концертах и мероприятиях школы. При этом он нередко провоцировал конфликты со сверстниками. Позже Олег связал это с напряженной обстановкой в семье — отец-тиран поднимал руку на домочадцев.

С восьми Кривиков начал заниматься вокалом и сольфеджио самостоятельно. Олег мечтал стать артистом, но по наставлению семьи пошел учиться на стоматолога. Вскоре он снова стал грезить сценой и уехал в Москву, где вел мероприятия и пел в ресторанах.

Участие в «Доме-2»

Весной 2011 года Олег пришел на проект «Дом-2», однако спустя три недели его выгнали путем общего голосования. Через год он вернулся на реалити, взяв псевдоним Майами, и закрутил роман с Оксаной Ряской. Затем переключился на Оксану Стрункину, а позднее — на Валерию Мастерко.

Построить отношения он также пытался с Екатериной Колисниченко и Варварой Третьяковой. А в 2014 году Майами пришлось оставить проект из-за скандала с Дарьей Фроловой. Во время перепалки певец плеснул в девушку жидкостью для удаления пятен, на которую у нее оказалась сильнейшая аллергия. Она пригрозила мужчине судебными исками, из-за чего Кривиков покинул периметр навсегда.

Карьера певца

После участия в реалити Майами стал строить музыкальную карьеру. Его заметил продюсер Максим Фадеев, они заключили контракт. У Олега появились треки «Прощай, моя любовь» и «Свяжи меня», он спел дуэтом с Юлей Савичевой и снялся в клипе Глюкозы «Зачем».

В 2015 году Майами прошел «слепые прослушивания» и попал в проект «Голос». Он покинул шоу в четвертьфинале. Затем исполнитель записывал песни, выступал в ночных клубах Москвы. В какой-то момент его отношения с наставником не заладились, гастроли сократились. Майами даже оскорбил Фадеева, а спустя время извинился, назвав свой поступок «гнилым». Продюсер принял извинения и отдал певцу музыкальный контент, с которым тот выступал ранее

Отношения

Еще во времена «Дома-2» Майами пытался построить отношения с Катей Жужей, но они не срослись. А в августе 2017 года парочку застали за поцелуями в аэропорту, но роман снова сошел на нет.

Также Майами приписывали интрижку с певицей Ольгой Серябкиной. Музыканты отрицали это и утверждали, что они просто друзья. Осенью 2017-го выяснилось, что Майами крутит роман с блогершей и телеведущей Настей Ивлеевой. В декабре артист представил с ней клип и заявил, что влюблен. Отношения продлились три месяца.

Весной 2019-го певец опубликовал романтический снимок с телеведущей, певицей и актрисой Ольгой Бузовой. Затем в Сеть попали кадры, где они целуются. Позднее Майами признался, что был не готов к серьезным отношениям, потому не мог ничего дать Бузовой в этом плане.

В марте 2020 года Майами рассекретил новый роман. Оказалось, что у него отношения с бывшей женой Гуфа Айзой-Лилуной-Ай. Но уже в 2020-го влюбленные отписались друг от друга в соцсетях, а Айза сообщила поклонникам, что не подходит певцу.

Спустя пару недель конфликта пара сошлась, но затем вновь распалась. В 2021-м Майами публично рассказал об истериках экс-избранницы, а она ответила ему обвинениями в абьюзе.

В 2026 году Майами принял участие в шоу «Быстрые свидания» на VK. Тогда он сообщил, что его последние отношения завершились в марте. На проекте певец выбрал чемпионку мира по тверку, но неизвестно, каковы их отношения сейчас.

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