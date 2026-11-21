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Полицейские сорвали импровизированный концерт Славы в чайхане в Китае

Певица Слава устроила вечеринку для российских туристов в чайхане в Китае, но на импровизированный концерт пожаловались местные жители. Они вызвали полицейских, сообщает SHOT .

Артистка отдыхала на Хайнане и встретила соотечественников в чайхане. Певица решила устроить для туристов небольшой концерт. Артистка исполняла собственные хиты, в том числе «Одиночество», а также песни «Ленинграда» и Леонида Агутина.

Обычные посиделки превратились в зажигательную дискотеку. Туристы пели и танцевали со звездой. Однако китайским соседям перформанс не понравился.

Местные жители пожаловались на шум и вызвали правоохранителей.

В чайхану нагрянула полиция — выступление пришлось прервать, а заведение закрыть. Публика разошлась по отелям.

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