Татьяна Ким больше не является гендиректором Wildberries. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, этот пост занял Алексей Куликов, сообщает ТАСС .

В субботу стало известно, что Ким покинула пост генерального директора компании. Теперь ее возглавляет Куликов. Как указывает kp.ru, он получил право действовать от имени организации без доверенности, судя по данным реестра.

По данным информационной системы «БИР-Аналитик», на которые ссылается РИА Новости, назначение Куликова произошло еще 20 ноября.

Причины ухода Ким с поста гендиректора компании на данный момент еще не названы.

16 ноября Евросоюз ввел санкции против основательницы Wildberries.

В пресс-службе RWB РИАМО сообщили, что компания ООО Вайлдберриз с 2024 года входит в группу RWB. Вся операционная деятельность перешла в RWB, основную компанию группы. Формировалась экосистема, приобретались новые компании и Вайлдберриз осталась владельцем некоторых активов группы, в связи с чем смена генерального директора — это действие, не влияющее на операционную деятельность компании. Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB.

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