В Луганске продолжается разбирательство с местным жителем, который натравил питбулей на кормящую дворнягу Марусю. Мужчина вышел на связь в социальных сетях и дал понять, что считает себя правым, сообщается на странице АНО «Помощь животным „Помоги другу“» в ВК.

Зоозащитники с удивлением обнаружили комментарии подозреваемого в одном из местных пабликов. Мужчина начал отвечать волонтерам и тем, кто осуждает его поступок. Одна из пользователей Сети написала, что сначала его питбули растерзали дворнягу, а потом так же могут напасть на детей.

«Бродло (стая — ред.) ребенка загрызет. Зоошиза!» — написал подозреваемый.

Волонтеры ответили, что обязательно покажут слова мужчины следователю, который ведет его дело. В ближайший час комментарии были удалены.

«Раскаяние? Нет, не слышал… Мы сделали скрины и связались со следователем. Будет написано еще одно заявление, которое приобщат к материалам дела. Конечно, подозреваемый быстро удалил свои комментарии, но интернет помнит все», — сообщили в зоозащитной организации.

Сейчас следствие собирает материалы, чтобы приобщить к делу. Оказалось, что хозяина питбулей уже судили из-за нацистской символики. Ее снова обнаружили в его соцсетях после резонансного дела о жестоком обращении с животными.

Зоозащитники в Луганске пытаются добиться наказания для живодера и владельца двух питбулей. Мужчина натравил своего пса на кормящую дворняжку.

Пока вторая собака на поводке «училась» жизни, агрессивный бойцовский собрат разрывал животное. Все происходящее хозяин снимал на камеру. Подробности нашумевшего дела читайте в материале РИАМО.

Сейчас Маруся и 10 ее щенков находятся в безопасности в луганской приюте «Помоги другу». Малышам ищут дом, а их мама проходит лечение. От зубов питбуля на спине у Маруси осталась огромная рана.

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