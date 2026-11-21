Погибший подросток, который упал с высоты 22-го этажа в вентиляционную шахту дома в Тюмени, был участником шоу «Суперниндзя. Дети», сообщает Baza .

Парень был многократным чемпионом Челябинской области по воркауту и победителем турнира BARZ среди сильнейших спортсменов России и Казахстана. Он был известен своими пируэтами на турниках. В 2024 году подросток стал участником шоу «Суперниндзя. Дети», а спустя год вернулся во второй сезон. Мальчик мечтал победить, а выигрыш потратить на открытие собственного спортзала.

Инцидент произошел 14 ноября. Парень приехал из Челябинска в Тюмень к другу. Они решили полазить по высоткам. В результате один подросток сорвался вниз в шахту лифта.

Спасателям пришлось вскрывать стену, чтобы добраться до пострадавшего. С многочисленными переломами и отеком мозга парня доставили в больницу. Его подключили к ИВЛ. Медики шесть суток боролись за жизнь спортсмена, но он скончался.

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