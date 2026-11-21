При этом девушка пытается показать себя идеальной. Она успевает все: и в шоу-бизнесе показать себя, и путешествовать, и в медвузе хорошо учиться. Также модель встречается с 50-летним олигархом Ильей Мительманом. И ее родители одобряют этот союз.

Неокторые пользователи Сети посчитали, что отец «Мисс БРИКС» — властный человек и даже абьюзер, что мужчина держит дочь в ежовых рукавицах.

«Многие решили, что я росла в абьюзе. Да, моя семья была строгой, и я благодарна ей за это: именно такая модель воспитания привела меня туда, где я сейчас (а мне очень нравится это место). Родители не должны быть мягкими, у них должен быть стержень, ведь строгость дает ребенку опору и границы, а не страх. При этом у меня с папой и мамой теплые, близкие отношения: я обожаю их обоих, очень люблю», — сказала Алексеева подписчикам в личном блоге.

Она также подчеркнула, что старается не обращать внимания на негатив. У нее сейчас плотный график, и нет лишней секунды даже подумать о ком-то плохо. По ее словам, у успешных, счастливых и занятых людей на негатив и ядовитые комментарии в адрес других просто нет времени, они увлеченно строят собственный мир.

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