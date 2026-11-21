75-летнему мужчине позвонил якобы работник управляющей компании. Аферист попросил пенсионера продиктовать код из СМС для замены домофона. После того, как пожилой мужчина выполнил требование, разговор прервался. Вскоре москвичу поступило уведомление, что на его имя взяли кредит.

Пенсионер рассказал обо всем сыну. Мужчины продолжили общение со злоумышленниками уже вдвоем.

Пенсионеру стали звонить якобы сотрудники госуслуг, лжеправоохранители и псевдофинансисты. Они переключали друг на друга, сообщали о подозрительной активности в личном кабинете и оформлении доверенности на постороннее лицо, угрожали уголовным преследованием.

Аферисты заставили москвича установить на телефон приложение «для безопасной связи». После этого они выведали у него обо всех семейных сбережениях и убедили в необходимости передать им «для декларирования».

Мужчина с сыном выполнили указания аферистов, сняли со счетов денежные средства и передали их криминальным курьерам. Всего мошенники похитили 37,7 млн рублей.

В прокуратуре призвали граждан проверять полученную по телефону от неизвестных лиц информацию и звонить в организацию, откуда якобы поступил звонок. Также там напомнили, что правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга.

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