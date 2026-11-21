Десятки изможденных лошадей, хромающих по колено в нечистотах, нашли на частной конюшне в Подмосковье. Ситуацию осветили в репортаже «России 1».

О ферме, где жестоко обращаются с лошадьми, сообщили местные жители. Они утверждают, что животные содержатся в грязных стойлах, их не обеспечивают кормом и водой.

Журналисты прибыли на конюшню, чтобы своими глазами убедиться в рассказе жителей. По прибытии они увидели десятки худых и грязных лошадей, которые по колено стояли в нечистотах. Тела хвостатых покрывали паразиты. Кадры с изможденными животными показали в репортаже.

По словам жителей, конюшню отрыли нелегально приезжие из ближнего зарубежья. Они используют лошадей для проката, но за животными не ухаживают. Также жители утверждают, что некоторых коней владельцы фермы угоняют на бойню, а затем размещают объявления о продаже конины.

Кроме того, ранее в Сеть попали кадры, как наездник калечит лошадь, бросая ее на кучу строительного мусора. По словам очевидцев, они были сделаны именно на этой конюшне.

Владельцы конюшни отрицают все обвинения. Жители Подмосковья обратились в полицию с жалобой на жестокое обращение с животными. Собранные полицейскими материалы были переданы в Минсельхоз для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

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