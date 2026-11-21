Российского хакера Андрея Передвигина, приговоренного к двумя годам тюрьмы в США, отправят на родину, сообщает SHOT .

Американские власти ранее предъявили россиянину обвинения в незаконном получении информации с защищенного компьютера, а также в сговоре с целью взлома или повреждения компьютерной системы. В июле этого года его признали виновным.

Суд приговорил Передвигина к двум годам заключения. Однако мужчина к тому моменту уже провел под стражей порядочный срок во время следствия. Учитывая это, он вышел на свободу через пару месяцев после оглашения приговора.

После этого за россиянина взялась американская иммиграционная служба ICE. 20 ноября его задержали в Лос-Анджелесе. Иммиграционный суд постановил выдворить Передвигина из страны.

В данный момент мужчину держат под стражей в центре содержания мигрантов Adelanto в Калифорнии. Вскоре его отправят на родину.

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