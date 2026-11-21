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Движение поездов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Андрей Никитин.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. Поезда курсируют штатно.

Никитин ранее отметил, что ему регулярно поступают доклады главы Минтранса России Дмитрия Ядрова по ситуации с перевозками грузов и пассажиров в Крым.

ВСУ били по Крымскому мосту 16, 17 и 19 ноября. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в результате атак была повреждена основная балка пролета арочного моста и сама арка.

Власти на текущий момент рассматривают два варианта восстановления сооружения.

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