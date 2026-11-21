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Взрыв прогремел в квартире во Владикавказе. Погибли 2 человека

В жилом доме на углу улиц Весенней и Курсантов-Кировцев во Владикавказе, по предварительным данным, взорвался газ, сообщает SHOT .

Взрыв прогремел в квартире на шестом этаже. Предварительно, в результате ЧП погибли два человека.

Очевидцы рассказали, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах и квартирах. На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб.

На видео показано, что в многоквартирном доме пострадали стекла на нескольких этажах.

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