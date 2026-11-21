Власти Дании призвала другие страны Евросоюза предпринять конкретные шаги для противодействия России. Так, для туристов Копенгаген хочет ввести дополнительные ограничения, сообщает Reuters .

20 ноября датская полиция и спецслужбы заявили, что в сентябре якобы предотвратили покушение на рэпера украинского происхождения перед его выступлением. Датская сторона подозревает Россию в причастности к якобы подготовке преступления. Глава МИД Ларс Лекке Расмуссен назвал это «неприемлемым нарушением», а Копенгаген объявил о высылке военного атташе Москвы.

После этого высокопоставленным европейским дипломатам разослали документ, в котором предложили ввести дополнительные ограничения на доступ россиян в Шенгенскую зону из 29 стран. В частности, Дания предложила прекратить выдачу турвиз гражданам РФ и перестать признавать российские паспорта, в которых нет биометрических данных, на территории Шенгенской зоны.

Также представители Дании представят предложения на встрече послов стран ЕС в Брюсселе 23 ноября.

«Мы должны предпринять конкретные действия, которые продемонстрируют силу и решимость Европы», — говорится в документе Копенгагена.

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