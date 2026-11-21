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Финляндия руководит спасательной операцией после атаки БПЛА на судно

Пограничная охрана Финляндии руководит спасательной операцией после атаки беспилотников на грузовое судно в Финском заливе, сообщает РИА Новости .

В субботу глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в нейтральных водах залива, в трех морских милях от российской границы, два дрона атаковали грузовое судно, идущее в Калининград. Началась эвакуация экипажа.

Минобороны Финляндии позднее сказало, что погранохрана направляется на место ЧП.

«Пограничная охрана Финляндии руководит спасательной операцией и готовится к возможной ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в зоне ответственности Финляндии», — указано в сообщении ведомства.

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