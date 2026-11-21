На 40-летнем актере Роберте Паттинсоне висит жилищный кредит в размере 3 миллионов долларов. Выплачивать ипотеку ему придется в течение 30 лет, сообщает Super.ru со ссылкой на OK!

Из-за съемок актеру приходится постоянно переезжать с места на место. Паттинсон арендует жилье в разных городах. Так, недавно он вместе с невестой Сьюки Уотерхаус и двухлетней дочерью жил в Нью-Йорке, затем — в Новом Орлеане. Потом семье пришлось снимать дом на западе Лондона, а сейчас они обосновались в особняке в Беверли-Хиллз.

При этом у Паттинсона есть свой особняк в Голливуде, купленный в 2022 году за 5,3 млн долларов. Актер взял на дом ипотечный кредит в размере 3 млн долларов.

Погашать долг он будет до 2052 года, выплачивая по 13,5 тыс. долларов в месяц. Закроет ипотеку актер только в свои 66 лет. В доме 1939 года постройки есть три спальни и бассейн, но сейчас он пустует.

Ранее Паттинсон был официально утвержден на роль секретного агента 007 Джеймса Бонда. Он сменит Дэниела Крейга и станет седьмым исполнителем роли в основной серии фильмов.

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