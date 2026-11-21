сегодня в 16:51

Огромная рыба попалась на крючок у Южного речного вокзала. Там проходило соревнование московского клуба любителей рыбалки.

Один из участников мероприятия выловил из воды необычный экземпляр. В Сети появились кадры, как рыбак с трудом достает гигантского сома из воды. Вес у рыбы оказался впечатляющим — 27 килограммов.

Рыбак сфотографировался с сомом, а затем отпустил его обратно в реку.

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