Настоящий монстр: из Москвы-реки выловили огромного сома
Фото - © Telegram-канал Mash
Рыбак выловил 27-килограммового сома из Москвы-реки, сообщает Mash.
Огромная рыба попалась на крючок у Южного речного вокзала. Там проходило соревнование московского клуба любителей рыбалки.
Один из участников мероприятия выловил из воды необычный экземпляр. В Сети появились кадры, как рыбак с трудом достает гигантского сома из воды. Вес у рыбы оказался впечатляющим — 27 килограммов.
Рыбак сфотографировался с сомом, а затем отпустил его обратно в реку.
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