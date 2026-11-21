2,5 млн кур-несушек уничтожат на Урале из-за птичьего гриппа
Фото - © Частная птицеферма в Каширском районе/Медиасток.рф
На одной из площадок птицефабрики «Свердловская» в Свердловской области выявили вспышку птичьего гриппа. Предприятию придется ликвидировать 2,5 млн несушек, сообщает «Коммерсант».
Птицефабрика приостановила поставки продукции в магазины. Специалисты занимаются дезинфекцией на территории очага заболевания.
Министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова отметила, что ситуация находится под контролем. Дефицита яиц не ожидается, так как они поставляются в том числе из соседних регионов. Продукция есть во всех магазинах области.
При этом аналитики допускают возможны временные ограничения на экспорт товаров.
«Свердловская» входит в десятку крупнейших предприятий яичного направления России. В случае ликвидации 2,5 млн несушек на восстановление поголовья уйдет примерно год, считают эксперты.
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