На одной из площадок птицефабрики «Свердловская» в Свердловской области выявили вспышку птичьего гриппа. Предприятию придется ликвидировать 2,5 млн несушек, сообщает «Коммерсант» .

Птицефабрика приостановила поставки продукции в магазины. Специалисты занимаются дезинфекцией на территории очага заболевания.

Министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова отметила, что ситуация находится под контролем. Дефицита яиц не ожидается, так как они поставляются в том числе из соседних регионов. Продукция есть во всех магазинах области.

При этом аналитики допускают возможны временные ограничения на экспорт товаров.

«Свердловская» входит в десятку крупнейших предприятий яичного направления России. В случае ликвидации 2,5 млн несушек на восстановление поголовья уйдет примерно год, считают эксперты.

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