Полуприцеп весь в огне: фура вспыхнула на МКАДе

Грузовая машина загорелась на 12-м км внешней стороны МКАД в районе Кузьминского лесопарка, сообщает РЕН ТВ .

В Сети появились кадры мощного пожара на дороге. Судя по ним, огонь объял полуприцеп фуры — он практически полностью уничтожен.

Вверх от машины тянется густой черный дым. По данным очевидцев, он распространился на несколько километров.

Предварительно, водитель грузовика не пострадал. Причины пожара неизвестны.

Движение на внешней стороне МКАД перекрыто, отметили в столичном Дептрансе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.